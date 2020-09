MV: “Dal futuro di De Paul e Lasagna dipende quello dell’Udinese”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Il domino Udinese resta lì, fermo: è lo specchio del mercato bianconero che ruota attorno a Rodrigo De Paul, ma non solo. Bisogna anche preoccuparsi delle possibili offerte sul filo di lana per Kevin Lasagna. Nel caso di un “colpo di scena”, l’Udinese potrebbe bussare dal Parma per il 28enne Roberto Inglese, che non costa poco e ha avuto dei problemi fisici, ma rappresenta comunque una punta capace di fare reparto. E gol. Più delle alternative Mattia Destro ed Ernesto Torregrossa del Brescia. Dovesse restare Lasagna, invece, dovrebbe partire solo Lukasz Tordorczyk, il polacco cercato dal Crotone e anche in Turchia dall’Alanyaspor. Proprio il paese della Mezzaluna sembra essere la nuova frontiera. Là, infatti, l’Udinese ha chiesto informazioni sul nazionale greco Anastasios Bakasetas, seconda punta, 14 gol in 43 gare la scorsa stagione, giocatore che potrebbe costituire, con Nacho Pussetto (di rientro dal Watford), un’alternativa tattica a un reparto “di peso”.