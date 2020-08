MV: “Destro e Pussetto, piste sempre più calde Una coppia ad alto gradimento per Gotti”

L’analisi dell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Si fa sempre più concreta la pista che potrebbe portare Mattia Destro a vestire la maglia dell’Udinese. L’agente della punta Luca Puccinelli si è infatti sentito con i vertici della proprietà bianconera per uno scambio di battute considerato molto promettente, dal momento che più che di cifre si è parlato di motivazioni, con l’attaccante che si sarebbe detto molto soddisfatto in caso di un approdo in Friuli. Tutto passerà ora al vaglio di Gino Pozzo, ma è logico una volta incassata la disponibilità del giocatore alla piazza friulana la società abbia molti più margini di trattativa, soprattutto perché Destro ha un contratto in scadenza col Genoa al 31 di agosto. Al gradimento incassato dall’Udinese da Destro segue a ruota quello di Nacho Pussetto, un altro attaccante che sarebbe davvero soddisfatto di rientrare in Friuli. Anzi, a dirla tutta l’argentino ha già fatto rientro a Udine in questi giorni dove è stato avvistato in città”.