MV – “Fofana “si vende” al neopromosso Lens La patata bollente ora passa all’Udinese”

L’analisi del Messaggero Veneto sulle dichiarazioni rilasciate dal centrocampista a L’Equipe:

“È uno dalle idee chiare Seko Fofana, altrimenti non sarebbe uscito allo scoperto strombazzando al mondo intero di volersene tornare a giocare in Francia dopo quattro stagioni all’Udinese. Tutti all’Udinese hanno infatti messo in preventivo la sua partenza, annunciata anche dai vertici della società, ma nessuno si sarebbe mai aspettato quanto è rimbalzato ieri dalle colonne dell’autorevole Equipe, la prestigiosa testata sportiva francese che ha dato rilevanza all’inedita volontà di un Fofana attratto non dai soliti club della nobiltà transalpina, bensì dal modesto Lens, che nel 2006 fu pure avversario sconfitto dell’Udinese in Coppa Uefa. Ma dopo la sparata mediatica, gli ultimi aggiornamenti riportano di una tavola che deve essere ancora imbandita. Prima sarà necessario che il Lens ne acquisisca il cartellino, considerato che Fofana è legato da un contratto a scadenza a giugno 2022. L’Udinese valuta Fofana non meno di 15 milioni ed è probabile che al club francese non resteranno molti margini di negoziazione dopo l’uscita allo scoperto per certi versi improvvida del centrocampista”.