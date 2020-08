MV: “Il ritorno di Pereyra se partirà De Paul: ecco i pro e i contro di un affare possibile”

L’analisi dell’edizione di oggi del Messaggero Veneto:

“De Paul non vede l’ora di mettersi un’altra maglietta dopo quella dell’Udinese e sta puntando alla Juventus, là dove l’amico Dybala vorrebbe invece far cambiare idea a chi sta pensando nuovamente di cederlo. E poi c’è lui, quel Roberto Pereyra che ancora una volta potrebbe cambiare il corso della sua lunga carriera con un clamoroso ritorno in Friuli per andare a sostituire l’annunciato partente De Paul. Fantamercato? Non proprio, specie se sul piatto della bilancia ci mettiamo la retrocessione del Watford in Championship. Pereyra potrebbe rimpiazzare alla bisogna sia De Paul come mezz’ala destra e sia Fofana come interno sinistro, grazie a una falcata lunga e alla facilità di corsa con dribbling incorporato. Sull’altro piatto della bilancia bisogna metterci invece il denaro, ricordando che il “Tucuman” ha un contratto in scadenza a giugno 2021 da 2.340.000 sterline, pari a 45 mila a settimana, e che il suo valore di mercato è sui 9 milioni. Passandoselo dalla tasca inglese a quella italiana, Gino Pozzo potrebbe mediare il tutto spalmando il nuovo ingaggio, con parametri italiani, sulla durata, offrendo così a Gotti un “cavallo di ritorno” affatto bollito, anzi”.