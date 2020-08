MV: “In Argentina: l’Udinese vuole Andrada Così Musso torna in ballo sul mercato”

L’analisi dell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Non solo a centrocampo. L’Udinese sta lavorando anche – e a sorpresa – sul portiere. Altrimenti non si spiegherebbe l’ipotesi rilanciata dall’Argentina di un attacco improvviso e immediato per il portiere del Boca Juniors, non Agustin Rossi, ma addirittura del titolare Esteban Andrada, estremo difensore considerato in patria il migliore dell’intera nazione. 12 milioni di dollari americani (divisa di solito utilizzata da quelle parti per i trasferimenti nel calcio), poco più di 10 in euro, questa sarebbe l’offerta di Gino Pozzo per l’estremo difensore del Boca, tutta da confermare anche perché sarebbe finalizzata alla sostituzione di Musso, anche se non necessariamente immediata, visto che Andrada potrebbe giocare anche nel Watford in attesa dell’uscita dell’attuale numero 1 dell’Udinese. C’è tuttavia anche la possibilità che l’interessamento per Andrada riferito dal procuratore Nicotra sia invece della Roma che si sta muovendo per sostituire Pau Lopez (e non con il ritorno in giallorosso di Robin Olsen). Ma la stessa società della Capitale potrebbe essere la squadra interessata all’acquisto di Musso, la mossa che a cascata farebbe arrivare in bianconero, eventualmente, proprio Andrada. Insomma, un autentico rebus che solo le prossime mosse dell’Udinese potrà chiarire”.