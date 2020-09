MV: “In arrivo Bonifazi al posto di Ekong: è un prestito con riscatto dalla Spal”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Con William-Troost Ekong ormai promesso ai “cugini” del Watford (ma bloccato in Friuli dagli acciacchi di Bram Nuytinck) è in arrivo all’Udinese il difensore che numericamente sostituirà il nazionale nigeriano: Kevin Bonifazi, classe 1996 della Spal. È lui il centrale, tra l’altro esperto della difesa a tre, che sta per firmare con il club bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Curioso che i due difensori in uscita dal club ferrarese appena retrocesso in B faranno parte delle due squadre che si sfideranno domenica al Bentegodi, considerando che Nenad Tomovic giocherà questa stagione per il Verona”.