MV: “La coppia argentina De Paul-Dybala fa le prove di Juve sotto il sole di Ibiza”

“Basta una foto per capire dove Rodrigo De Paul vorrebbe andare a giocare dopo avere considerato conclusa la sua esperienza all’Udinese, e quella che l’argentino ha condiviso ieri su Instagram, dandole giusto il tempo di una story da 24 ore, ha il potere di esprimere ambizione, desiderio e speranza. Cosa ci sarebbe di più bello che ritrovarsi a giocare insieme all’amico con cui condivide già la nazionale argentina?Perché il sogno diventi realtà si è già mosso il procuratore di De Paul, Augustin Jimenez, avvistato l’altro ieri a colloqui con la dirigenza della Juventus, e a questo punto è indubbio che il mandato conferito all’agente rappresenti la volontà, la prima scelta del diez di Sarandì che in questi giorni sta pure trovando il tempo di allenarsi in un training center di Ibiza pur di non perdere nulla della forma smagliante con cui ha concluso il campionato con l’Udinese. De Paul vuole giocare per vincere qualcosa di importante, che alla Juve si chiama Champions League”.