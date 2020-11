MV: “La ruota di Mancini si ferma su Udine Okaka è stato convocato in Nazionale”

La convocazione dell’attaccante bianconero nell’edizione di oggi 14 novembre del Messaggero Veneto:

“La Nazionale ha bisogno di Stefano Okaka per le due prossime e fondamentali partite di Nations League con Polonia e Bosnia. Per questo motivo ieri sera il ct Roberto Mancini ha chiamato il centravanti dell’Udinese in tutta fretta, al termine di una giornata vissuta all’insegna della pura emergenza sul fronte infortunati, con Pellegri e Kean rispediti a casa dopo Zaccagni, con le perduranti incertezze del “Gallo” Belotti, ancora alle prese con i postumi di una contusione al ginocchio che lo lega nei movimenti, e col bianconero Kevin Lasagna allenatosi solo dopo essere stato controllato dallo staff medico, a causa di quel crampo al flessore rimediato in amichevole con l’Estonia. La chiamata all’ultimo momento lascerebbe presupporre una concreta possibilità di impiego nella sfida decisiva di domani sera con la Polonia a Reggio Emilia, ma al momento è più percorribile che Okaka parta dalla panchina alle spalle di Belotti”.