MV: “Larsen titolare, Okaka riserva Gotti osserva i suoi nazionali e incrocia le dita per Pereyra”

L’analisi del Messaggero Veneto nell’edizione di oggi 16 novembre:

“Dura la vita dell’allenatore con i nazionali in giro per il mondo, anche per quello dell’Udinese. Okaka, convocato soltanto venerdì sera dall’Italia per rimpiazzare Kean, è partito in panchina prima di sostituire Belotti a una decina di minuti dalla fine, Lasagna neppure a disposizione del vice-ct Evani, visto che è finito in tribuna dopo il test tutt’altro che esaltante con l’Estonia. Stryger Larsen, convocato soltanto all’ultimo momento dal ct Hjulmand, in campo per 90′ nel match vinto in volata con l’Islanda. De Paul dovrà sobbarcarsi un viaggio transoceanico per raggiungere il Friuli dopo l’impegno a Lima, in Perù, con la sua Argentina nella notte italiana tra domani e mercoledì. L’altro convocato dall’Albiceleste del ct Scaloni, Roberto Pereyra, dovrebbe essere già oggi al Bruseschi per far valutare allo staff medico dell’Udinese il problema muscolare alla gamba sinistra che l’ha costretto al forfait già dopo la prima seduta con l’Argentina. La speranza è – considerando lo stop tempestivo e precauzionale – che il “Tucu” sia a disposizione per domenica al pari di Nestorovski, ieri in campo per 78 minuti nel 2-1 della Macedonia del Nord sull’Estonia”.