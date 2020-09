MV: “Leeds, pronto un contratto top per De Paul”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto

“Il Leeds ha pronto un contratto di quattro anni a 4 milioni di euro per Rodrigo De Paul, anche se il via libera lo può concedere soltanto Gino Pozzo che per il momento non è stato accontentato nelle sue richieste dal presidente del club inglese, neopromosso nella massima serie, Andrea Radrizzani. Chiede 40 milioni, l’Udinese, mentre il Leeds si è fermato molto prima, stando alle ultime indiscrezioni di mercato. Il Leeds si sarebbe fermato a 25 più bonus, contro i 35 dello Zenit. E a 25 Pozzo non intende cederlo, anche se Don Rodrigo, in virtù dei 4 milioni di ingaggio messi sul piatto, avrebbe in cuor suo già detto di sì agli inglesi. Da qui il famoso tweet postato l’altra sera e, dopo una valanga di condivisioni, cancellato. Non c’è più quel «Yes» accompagnato da due dita incrociate postato su Twitter e ormai cancellato dopo l’onda social. De Paul è tornato ad aspettare nell’ombra, magari ascoltando le proposte della Roma dei Friedkin, intenti a trovare un jolly dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo e ai quali Pozzo i giorni precedenti aveva offerto Roberto Pereyra dai “possedimenti” di Watford”.