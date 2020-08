MV: “L’Udinese risponde allo striscione: «Restiamo uniti»”

“Potere di 26 parole. Come gli anni in serie A. Quelle di uno striscione anonimo comparso sabato mattina sulle inferriate dello stadio e che non necessariamente esprime l’opinione di tutti i tifosi dell’Udinese. Ma che è senza ombra di dubbio un atto di amore nei confronti della maglia, della squadre di una vita. Ieri l’Udinese è tornata ufficialmente sull’argomento con una nota ufficiale, in un commento che ha poi provveduto a dividere la tifoseria “buona” da quella “cattiva”, il grano dalla gramigna, la seta dal cascame. Che tristezza. Da una parte e dall’altra – comunque la pensi – c’è solo gente che ama l’Udinese. «Non sono certo episodi isolati, riconducibili a una ristretta e circoscritta cerchia, a gettare ombre su una città e una tifoseria eccezionale nel sostenere il Club con cui è profondamente in simbiosi», concludono i Pozzo che hanno fatto redigere la risposta che compare sul sito internet della società. Saranno quattro gatti, sarà un esercito, certo è che quella preoccupazione va spazzata subito per alimentare la partecipazione popolare, gioia e non distacco”.