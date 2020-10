MV: “L’Udinese ritrova il Vicenza per prendersi il primo pass”

Il Messaggero Veneto analizza il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia in casa Udinese nell’edizione di oggi 28 ottobre

“Avversario il Vicenza già affrontato e battuto per 3-2 nel precampionato, lo scorso 29 agosto, in quel di Manzano, nel primo test della nuova stagione. Il bis vale la sfida con la vincente di Fiorentina-Padova (in campo in contemporanea, alle 18) nella parte di tabellone che porta agli ottavi di finale. Una sfida che comunque avrà più di un motivo d’interesse, al di là del semplice pass per il quarto turno eliminatorio.Il primo riguarda le seconde linee che Luca Gotti – in vista del lunch match di domenica contro la capolista Milan – vuole utilizzare per non affaticare i probabili titolari e per capire se nelle “retrovie” c’è qualche elemento che può tornare utile per alzare il tasso di competitività interna. Per intendersi, la lente d’ingrandimento sarà posta sul rientrante Stryger Larsen e su un Deulofeu che deve mettere benzina nel serbatoio dopo la lunga convalescenza. Non ci saranno invece nè Nuytinck, nè Musso, ma nella lista dei convocati di ieri non ci sono neanche Walace e Okaka. L’undici di partenza, dunque, dovrebbe essere davvero inedito, e proposto con il solito 3-5-2, anche se è probabile che Gotti voglia sfruttare l’occasione per qualche esperimento tattico che potrebbe tornare buono anche per l’Udinese-1, quella dei titolarissimi”.