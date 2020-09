MV: “Ouwejan, via libera Molina rischia di partire in ritardo”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Sono legati alle restrizioni sanitarie dettate dal Covid gli innesti di Thomas Ouwejan e Nahuel Molina, i due nuovi cursori pronti a giocarsi posto e gerarchie sulle fasce laterali. Il primo che potrà essere disponibile è l’olandese classe ’96 Ouwejan, già arrivato a Udine dove ha già sostenuto le visite mediche. È quindi plausibile che Ouwejan possa entrare in gruppo entro fine settimana. Più problematico si annuncia invece l’arrivo di Molina, l’argentino classe ’97 che l’Udinese ha preso a parametro zero dal Boca Juniors. Al contrario dell’olandese, Molina ha già sostenuto le visite mediche in Argentina, dove rimarrà fino a quando avrà ottenuto il visto dall’ambasciata. Una volta sistemate tutte le pratiche, che includono anche il nulla osta del Coni, Molina potrà finalmente partire, ma dovrà anche trovare un volo commerciale autorizzato dal momento che in Argentina vige ancora la chiusura delle frontiere con l’interruzione di tutti i collegamenti aerei internazionali. Ecco perché i tempi di attesa per lui potrebbero andare ben oltre l’inizio del campionato”.