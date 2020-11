MV: “Piano Udinese per De Paul via solo da vero top player”

L’analisi di mercato nell’edizione di oggi 15 novembre del Messaggero Veneto:

“Rodrigo De Paul sta valutando l’agenzia di Mino Raiola e quella dei fratelli Pastorello. Sotto sotto, però, ci sta pensando in vista del grande salto verso un club da Champions per la prossima estate, non a gennaio quando riaprirà il cosiddetto mercato di riparazione.Un’impressione che si coniuga con la politica di Gino Pozzo che mai ha ceduto un proprio pezzo da novanta durante la sessione invernale e non vuole farlo neppure stavolta con De Paul. In Italia, si dice, ci sono Juventus e Inter particolarmente interessate all’argentino, pretendenti da Champions che però nelle “finestre” di mercato precedenti hanno sempre dimostrato, con i fatti, di non volersi interessare a un acquisto alla cifra che l’Udinese si aspetta di incassare: diciamo 40 milioni (trattabili), visto che bisognerà liquidare in percentuale anche gli argentini del Racing de Avellaneda e gli spagnoli del Valencia, primo club europeo di Don Rodrigo. Perciò Pozzo punta a tenere il giocatore a gennaio per farlo esplodere definitivamente, tanto per trattare al ribasso c’è sempre tempo nel caso le congiunture astrali si rivelassero sfavorevoli”.