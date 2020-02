MV: “Udinese, non è il momento di avere paura del Verona”

L’analisi del Messaggero Veneto sul derby del Triveneto:

“L’Udinese si ritrova con in tasca uno striminzito +3 sul terzultimo posto, occupato dal Genoa. La situazione è complicata in casa Udinese, tanto più che ospitare il Verona di questi tempi (pareggi con Milan e Lazio, vittoria sulla Juventus nel giro di una settimana) non è una cosa semplice, come testimonia un meritatissimo sesto posto in classifica che premia il calcio coraggioso e garibaldino di Ivan Juric. Il punto perso al 93′ con il Milan (tacendo le numerose palle-gol che avrebbero potuto portare anche al bottino pieno a San Siro), lo sciagurato primo tempo di Parma (e l’ennesima caterva di sprechi nella ripresa), l’incapacità di matare il Brescia al Rigamonti, un Brescia davvero in difficoltà che ha rischiato invece di stendere la Zebretta, salvata da un gol di De Paul in pieno recupero. Le scelte Così oggi Gotti dovrà andare a caccia della vittoria a tutti i costi per non finire nei guai”.