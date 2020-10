MV: “Udinese, qualità e fantasia gli ingredienti di Gotti per risalire la classifica”

L’analisi tattica bianconera nell’edizione odierna del Messaggero Veneto

“Adesso spetterà al tecnico Luca Gotti trovare la soluzione tecnico-tattica migliore per sfruttare il potenziale di una rosa ampia che permetterà al tecnico di sfruttare anche i cinque cambi a disposizione. Tra gioco e fantasia abbiamo individuato quattro assetti che l’allenatore dell’Udinese potrebbe usare da qui in avanti. Magari inizialmente Gotti potrebbe ripartire dal 3-5-2 considerando che Deulofeu difficilmente sarà a disposizione per la gara del 18 ottobre con il Parma. In quel caso, in attesa del rientro di Walace e più in là di Mandragora, l’Udinese potrebbe essere la stessa vista all’opera con la Roma, magari con Molina dall’inizio al posto di Ter Avest. Nell’eventuale 3-5-2 Deulofeu agirebbe da seconda punta al fianco di Lasagna e a farne le spese sarebbe Okaka. Gotti potrebbe anche optare per il 3-4-3 con il solito trio difensivo composto da Becao, De Maio e Nuytinck (ma occhio a Bonifazi che prima o poi entrerà nelle rotazioni e non solo) i due esterni titolari dovrebbero essere Larsen e Ouwejan, in mezzo a fare il Walem potrebbe essere De Paul, il Giannichedda Arslan oppure Makengo o Walace. E davanti? Puntiamo su Pereyra e Deulofeu esterni e Lasagna centrale (in questo sistema potrebbe essere funzionale anche Okaka), ma sull’esterno si troverebbe a suo agio anche Pussetto”.