MV: “Udinese, sul taccuino anche il giovane Zeqiri Inglese se esce Lasagna”

L’analisi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Nelle ultime ore l’Udinese sarebbe entrata in corsa anche per lo svizzero di origine kosovara Andi Zeqiri, 21 anni, 185 centimetri d’altezza, giocatore che era stato inserito tra i migliori 60 prospetti mondiali del 1999 (la tradizionale classifica degli inglesi di “The Guardian”). E’ stato cercato nelle ultime settimane soprattutto dai francesi dell’Olympique Marsiglia, ma anche da quelli del Nizza e del Lens, in Italia, invece, piace al Verona, oltre che ai bianconeri. Lasagna e Okaka? Possibile, anche se attorno all’azzurro stanno fiorendo più voci. Roma, Napoli, ultimamente Lazio e soprattutto Atalanta. Per questo erano spuntati in passato i nomi di Ernesto Torregrossa del Brescia e Mattia Destro, senza contratto dopo quello chiuso con il Bologna (e gli ultimi otto mesi in prestito al Genoa).Accanto a questi si potrebbe sistemare adesso anche Roberto Inglese del Parma, reduce da un grave infortunio (operazione in Finlandia ai tendini dei muscoli flessori della parte posteriore della coscia), ma clinicamente guarito. L’Udinese potrebbe usare Antonin Barak, richiesto dal neo tecnico ducale Fabio Liverani, per imbastire un affare nel caso servisse arrivare al sostituto di Lasagna”.