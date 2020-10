MV: “Un positivo all’Udinese Ieri tamponi per tutti oggi arriverà il responso”

La situazione in casa bianconera nell’edizione odierna del Messaggero Veneto

“È arrivata e si è spinta anche sull’Udinese l’ombra lunga del Covid-19. L’amichevole che si sarebbe dovuta disputare sabato pomeriggio al Bruseschi tra Udinese e Pordenone è stata infatti annullata a scopo prudenziale per la riscontrata positività di un componente all’interno del gruppo squadra bianconero, con la società affidatasi a una nota ufficiale per spiegare, inoltre, che il caso non ha riguardato né i calciatori e né i componenti dello staff tecnico. Ai fini della ripresa del campionato quest’ultima sottolineatura è senza dubbio rilevante perché al momento non inficia la sfida col Parma, in arrivo al Friuli domenica 18 ottobre, alle 18. Bisogna solo sperare che il caso positivo riscontrato all’Udinese sia stato accertato in tempo, prima che il contagiato possa avere fatto da involontario “untore” con i componenti attivi della squadra come giocatori e tecnici.La risposta, ovviamente, arriverà solo dai referti dei tamponi, ai quali tutta l’Udinese si è sottoposta ieri”.