Tuttosport: il dispiacere di Gotti dopo il ko con l’Inter

«Sono veramente dispiaciuto». Non è deluso Luca Gotti al termine della sfida con l’Inter. La sua Udinese è riuscita a tenere testa a una delle pretendenti per lo scudetto per oltre un’ora prima di capitolare. «Se ripenso alle opportunità che abbiamo avuto mi dispiace per il risultato – il commento del tecnico su Sky -, ma non per l’atteggiamento. La squadra è riuscita a impostare la gara come l’avevamo preparata». Gli episodi hanno pesato sul terzo ko consecutivo. «Disputare tre partite così e raccogliere zero punti è difficile da digerire, tuttavia credo che se la squadra riuscirà a mantenere questo spirito potrà togliersi delle soddisfazioni. Fofana ? Per me è un giocatore con potenzialità da Champions League, deve trovare la continuità di quel livello». (…)