Tuttosport: il Torino si butta su Okaka

Il mercato del Torino a tutta pagina su Tuttosport, con Okaka dell’Udinese come obiettivo. “Intanto il Toro vuole cautelarsi nel caso decida, come sembra, di dare via Zaza che in queste due stagioni non ha convinto. Qualche buona partita ma molte deludenti, tant’è che Mazzarri non lo considera titolare fisso. La prossima settimana – assicurano voci bene informate che arrivano dal mercato – ci sarà un incontro tra Torino e Udinese, un summit ad ampissimo raggio che coinvolgerà più giocatori. Il primo è Stefano Okaka, attaccante di 30 anni, in questo campionato 13 presenze, 3 gol e un assist. Giocatore che Mazzarri ha avuto al Watford e che vorrebbe per affiancarlo a Belotti. Lo considera spalla ideale per il Gallo. I friulani, dal canto loro, hanno messo nel mirino 3 giocatori granata che il ds Marino insegue da tanto tempo: Parigini, Edera e Bonifazi. Più possibilità per i primi due mentre Bonifazi, così come Zaza, è uno che ha molto mercato. Nell’occasione si parlerà anche di Fofana, centrocampista ivoriano che il Toro segue e insegue da molto tempo. Magari alla fine non si farà niente ma l’appuntamento tra i due club è stato programmato. L’Udinese con Parigini e Edera, considerando che quest’anno non dovrebbe avere problemi di salvezza, probabilmente vuole già lavorare per il futuro. Da segnalare che in queste ultime ore per Parigini si è presentato anche il Genoa. Il nuovo tecnico Nicolastravede per lui. E anche per Edera. Il Grifone, dunque, proverà a inserirsi nella trattativa anche se in questo momento l’Udinese è in vantaggio su tutti.”.