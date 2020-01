Tuttosport: Juve dimostrazione di forza contro l’Udinese

Il commento di Tuttosport alla vittoria della Juve sull’Udinese in Coppa Italia.

Dimostrazione di forza, messaggio ai naviganti. Più in concreto: accesso ai quarti di finale di Coppa Italia messo al sicuro in meno di mezz’ora grazie ad un 2-0 cotto e mangiato da Gonzalo Higuain e Paulo Dybala (poi arrotondato dallo stesso Dybala e da Douglas Costa: 4-0). Accompagnato, al calice, da un gioco mosso e gradevole al palato.

La Juventus ha avuto così il doppio merito – partendo talmente aggressiva – di regalare bel calcio agli astanti e, al contempo, offrir loro la rassicurazione di non correre l’agghiacciante rischio (termometro alla mano) di doversi sorbire i supplementari. La soddisfazione principale, a dispetto dei comprensibili timori di Sarri alla vigilia, sta nel constatare che il gruppo le ha trovate, eccome, le energie motivazionali e fisiche necessarie pur a poche ore di distanza dalla sfida contro la Roma e nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo. Ronaldo – per la cronaca – che aveva scelto di giocare ed era stato convocato ma poi a naso (sinusite…) ha optato per piani differenti.

Tutto questo contro una Udinese dimezzata (con giusto una manciata di titolari) ma pur sempre reduce da tre successi di fila in campionato contro Cagliari, Lecce e Sassuolo. Ergo, in teoria, assai più ostica di quanto è poi risultata. E attenzione: pur al netto del clamoroso divario di valori in campo e di monte ingaggi, non è esattamente un dettaglio che anche la Juventus fosse ben lungi dalla versiona standard/titolare. (…)