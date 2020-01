Tuttosport: Torino, Fofana o Duncan in mezzo

Il punto di Tuttosport sul mercato del Torino legato a quello dell’Udinese.

Allora, tra una trattativa di cessione e l’altra, Massimo Bava ha imbastito dei contatti con l’Udinese e con il Sassuolo. La società friulana è interessata sia a Parigini sia a Edera, i granata a Fofana. Il centrocampista ivoriano, per potenza ed esplosività, sarebbe il giocatore ideale per il gioco di Mazzarri. Bravo a catturare il pallone e velocissimo a rilanciare l’azione. Bava e Marino la prossima settimana si incontreranno per analizzare la situzione, le possibilità di trovare un’intesa sono concrete.

Il bomber che intriga

Dicevanmo di Zaza. Quante richieste. Il Sassuolo, per esempio. In Emilia sognano di riformare la coppia con Berardi, quella che ha fatto sognare. La richieste al Toro è già arrivata da diverso tempo. Zaza a Sassuolo avrebbe la possibilità di avere una maglia da titolare e, di conseguenza, giocare le sue carte per salire sul charter che porterà la squadra azzurra a disputare la fase finale degli europei che si disputeranno in Francia. Il Toro, dal canto suo, ha chiesto informazioni su Alfred Duncan, 26 anni, centrocampista ghanese. I due club ne riparleranno