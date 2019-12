Tuttosport: Udines, Okaka risvegliati!

Il punto di Tuttosport sull’Udinese in attesa della sfida col Cagliari. Occhi su Okaka.

Questa, però, sembra essere davvero l’unica analogia tra le due sfide. Domani, infatti, per la formazione di Massimo Gotti non si tratterà di uno scontro diretto per la salvezza, ma di un vero e proprio big-match contro una delle squadre-rivelazione del torneo. Con 29 punti già in cassaforte a tre giornate dal termine del girone di andata, i sardi sono fuori dalla lotta per non retrocedere e possono competere (con assoluto merito) per un piazzamento europeo. Ecco perchè l’Udinese – in ritiro già da ieri sera per preparare al meglio la gara – dovrà prestare la massima attenzione contro il terzo attacco della Serie A (32 gol all’attivo per Joao Pedro & compagni, gli stessi dell’Inter, sei in meno di Lazio e Atalanta).