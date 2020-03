Udinese-Fiorentina, i voti degli altri

BECAO 6,5 – Ottime chiusure, soprattutto quella al 21′ su Chiesa.

CORRIERE DELLO SPORT

MUSSO 6,5 – Chiamato in causa poche volte, su Chiesa sventa l’occasione più pericolosa.

BECAO 6,5 – Contiene Vlahovic con precisione quasi chirurgica.

EKONG 6,5 – Al posto giusto nel momento giusto. Spazza via su Badelj e neutralizza Lirola nel finale.

NUYTINCK 5,5 – Da un suo rinvio maldestro, Milenkovic colpisce il palo. Troppe imprecisioni.

LARSEN 6 – Dopo un primo tempo in sordina, cresce nella ripresa.

DE PAUL 6,5 – Prende prima le misure, poi impone il suo gioco. Complice un errore di Badelj, semina il panico in avvio di secondo tempo fino a che Pezzella non spazza via, poi ci riprova con un destro quasi da fermo.

JAJALO 6 – Fa il suo compito, garantendo equilibrio alla squadra.

FOFANA 6 – Serve Lasagna nell’azione più pericolosa dei friulani.

MANDRAGORA 6 – Pericoloso sempre, quando c’è da tentare la conclusione e quando invece c’è da mettere un traversone in mezzo.

SEMA 6,5 – E’ il motore della sua squadra: a sinistra spinge e apre spazi, trasformandosi nel pericolo numero uno per i viola. Nella ripresa, cala.

ZEEGELAAR SV – Entra e soffre

OKAKA 5,5 – Di testa, sa sempre come far correre i brividi lungo la schiena. Ma dura un tempo.

NESTOROVSKI 5,5 – Titolare dopo due mesi. E’ lui ad aprire la strada per la prima occasione dei friulani, poi evapora.

LASAGNA 6 – Veloce quanto basta per mettere in difficoltà la Fiorentina, il suo sinistro violento viene però neutralizzato da Dragowski.

GOTTI 6 – Quarto pareggio consecutivo: c’è ancora da guardarsi alle spalle.