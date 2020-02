MV – Udinese, infortunio Sema: gli esami ne hanno escluso la gravità

“Sospiro di sollievo per Sema: il ginocchio non ha fatto crac” titola il Messaggero Veneto:

“L’esito degli accertamenti strumentali hanno escluso l’interessamento dei legamenti crociati e collaterali e dei menischi per Ken Sema che sabato al Dall’Ara nella partita contro il Bologna aveva subito una distorsione al ginocchio sinistro. Ora sarà da valutare i tempi di recupero, con la speranza che il giocatore possa tornare a disposizione di mister Gotti già per la sfida con la Fiorentina in programma sabato al Friuli a porte chiuse. Più plausibile il suo rientro in vista della trasferta col Torino del 9 marzo”.