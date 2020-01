Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Inverno latitante. Le cose da fare in città

Inverno latitante su Udine e la Regione. L’alta pressione ha ripreso il dominio della scena e lo farà almeno fino a sabato quando sono previste forse alcune piogge. Per il freddo serve attendere e le carte sono ancora discordanti. Intanto temperature in lieve diminuzione soprattutto nei livelli minimi con il legno meno che dovrebbe fare da padrone fino al weekend con temperature comunque al di sopra della media (si parla di -1 circa).





LE COSE DA FARE IN CITTA’

Percorso Base di Fotografia Digitale

Hai acquistato una fotocamera digitale e vuoi sapere dove mettere le mani?

Sei stanco di fotografare in automatico?

Stai valutando di passare dalla compattina o smartphone a una fotocamera digitale?

Ecco il corso base da cui iniziare per non arenarsi nel mare di funzioni di cui spesso non capiamo l’uso.

Un corso dedicato a chi vuole imparare ad usare la macchina fotografica digitale seguendo un percorso teorico e pratico in studio fotografico e in esterni, cinque incontri a cadenza settimanale e due uscite fotografiche il sabato o la domenica da concordare insieme: una solida consapevolezza della tecnica e tanta pratica rappresentano gli ingredienti indispensabili per avere un pieno controllo dello strumento.

Il corso si svolgerà con cadenza settimanale.

Cinque lezioni in studio fotografico il Mercoledì sera presso Novajra Photo Studio e due uscite fotografiche da concordare insieme.

Le lezioni inizieranno alle ore 19:30 e termineranno alle ore 22:00.

Di settimana in settimana il docente assegnerà brevi esercizi pratici da svolgere in autonomia.

Il programma del corso viene spedito su richiesta da inviare a: enovajra@yahoo.it