Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Solo sabato pioggia. Poi il freddo. Le cose da fare in città

Ultimi giorni di alta pressione con temperature decisamente sopra media e tanto smog nell’aria. A Udine e in Friuli fino a venerdì comunque le cose non miglioreranno e, anzi, le temperature subiranno un ulteriore lieve rialzo anche grazie al soleggiamento con le massime sui 10/11 gradi e le minime che difficilmente andranno sotto zero in pianura. Sabato finalmente load pioggia, anche se occorre attendere per capire la direttrice della perturbazione e, quindi, gli orari e le località più “bagnate”. Di certo non sono previste precipitazioni forti.

Poi domenica ripresa dell’alta pressione, ma da lunedì sera è prevista una irruzione fredda da nordest con temperature che torneranno sui valori tipici del periodo. A Udine si dovrebbero registrare minime sui meno ¾ gradi e massime sui 5/6 almeno per tutta la prossima settimana. Poi i modelli sono discordanti ed è presto per parlare anche di tendenze.





LE COSE DA FARE IN CITTA’ Stagione 2019/2020 al Teatro Palamostre

Nostalgia di Dio. Ma anche nostalgia di casa. Degli affetti, delle relazioni che resistono al tempo e alle crisi. O forse no. Perché bisogna sempre fare i conti con le nevrosi, i fallimenti, le diverse aspettative. Succede a Simona, Cecilia, Francesco e Alfredo, i quattro personaggi/persone immaginati dalla penna della più inventiva delle drammaturghe italiane, Lucia Calamaro. Che ci sorprenderà, con i suoi dialoghi serrati sulle nostre fragilità interiori decifrate sempre con amorevole ironia, durante un pellegrinaggio notturno alle 7 Chiese di Roma, una partita a tennis o una semplice cena.