COSE DELL’ALTRO MONDO Martiri delle foibe, tabella imbrattata a Udine

Cose dell’altro mondo, come il nome della nostra rubrica che è semplicemente u eufemismo per quello che non conferme il calcio, ma fa parte della vita di tutti noi ogni giorno a Udine, in Friuli e nel Mondo.

Ora nella città capoluogo dobbiamo registrare un ennesimo atto vandalico nel parco dedicato alle vittime delle foibe, in via Bertaldia. Nella notte alcuni ignoti hanno imbrattato la tabella contenente la dedica dell’area verde proprio alle vittime delle foibe. Cancellata la scritta con un pennarello rosso e sostituita con una frase ingiuriosa. Intanto in mattinata i tecnici del comune hanno già provveduto a ripristinare lo stato dell’arte.

Numerose le condanne espresse da esponenti politici dalla presidente nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni al presidente Massimiliano Fedriga, dal Sindaco di Udine Pietro Fontanini al segretario regionale del Pd Shaurli ai consiglieri regionali di Progetto Fvg Di Bert e Morandini .

Tempo fa comparve anche la scritta “Né vittime né martiri, solo fascisti e spie”. Forse a chi imbratta la storia proprio quest’ultima andrebbe insegnata senza prese di sposine, perché le vittime vanno rispettate sempre.