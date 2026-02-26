mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Fiorentina – Colpo dal Milan! Arriva il bomber del futuro

La Fiorentina è a lavoro per mettere a referto un nuovo colpo di assoluto spessore. Tutti i dettagli sul possibile affare con i rossoneri
Uscire da una situazione di classifica complessa non è mai scontato, ma allo stesso tempo bisogna anche iniziare a programmare il futuro per non farsi trovare assolutamente impreparati. La squadra di Firenze si trova finalmente fuori dalla zona retrocessione e di conseguenza sta cercando di capire i colpi perfetti.

Il nome che più di tutti sta prendendo quota arriverebbe direttamente dai rossoneri di Milano. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su una nuova aggiunta di primissimo livello. Un bomber che può scrivere la storia: tutti i dettagli <<<

