Passaggio del turno completato e grande voglia di tornare a mettersi in mostra. La Fiorentina si deve rigettare sul campionato e soprattutto cercare di mettere dello spazio con la zona retrocessione diretta che al momento è a pari punti con il risultato ottenuto fino a questo istante.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Fiorentina – Kean saluta tutti? Clamorosa offerta in arrivo
news calcio
Calciomercato Fiorentina – Kean saluta tutti? Clamorosa offerta in arrivo
Moise Kean potrebbe salutare tutti nel corso dei prossimi mesi. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio
Nel frattempo sembrano esserci anche delle importanti novità dal punto di vista del mercato e di alcuni affari. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Futuro di Kean scritto? Tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA