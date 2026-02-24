Calciomercato Fiorentina | Scambio Viola-Juve? Spalletti-Paratici a lavoro

La squadra bianconera di Torino e quella viola di Firenze stanno lavorando intensamente a quello che potrebbe essere uno scambio a dir poco interessante. Il club guidato dal neo arrivato Paratici ha grande voglia di fare la differenza e mettere a referto una firma di primissimo livello.
La Fiorentina e i bianconeri di Torino stanno lavorando ad un clamoroso e possibile scambio di mercato. Ecco tutti i dettagli sul colpo
Dall'altra parte sembra esserci una squadra che può arrivare a tutti i calciatori del team allenato da mister Vanoli e proprio nell'ultimo periodo un nuovo componente è stato messo sotto osservazione. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo affare <<<
