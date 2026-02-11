mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Baroni rischia grosso, Cairo ha scelto il sostituto

Torino rischia e non poco nel corso delle ultime giornate. La squadra sta rendendo al di sotto delle aspettative. Il punto sul colpo di scena
Lorenzo Focolari Redattore 

Cairo

Il tecnico del Torino si trova in una situazione decisamente complessa, la squadra sta vivendo l'ennesima stagione tranquilla e senza grossi sussulti ma i risultati troppo altalenanti potrebbero portare la dirigenza a cambiare guida tecnica nel corso delle prossime settimane.

Serve una vera e propria virata per dare la dimostrazione alla piazza di poter puntare a qualcosa in più. Il patron Urbano Cairo sembra aver individuato già un possibile sostituto. Ecco tutti i dettagli <<<

