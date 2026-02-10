Calciomercato Torino – Cairo rivoluziona tutto: tre cessioni sicure

L'ennesimo campionato nella media potrebbe portare la società ad attuare una vera e propria rivoluzione nel corso delle prossime sessioni di mercato. Un team che ha cambiato direttore sportivo da poco e di conseguenza potrebbe costruire una squadra secondo le sue indicazioni.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Una situazione non semplice, visto che il club ha bisogno di mettere a referto delle operazioni di tutto rispetto prima in uscita. Sono diversi i calciatori che non trovano spazio e potrebbero salutare nel corso della prossima estate. Ecco tutti i dettagli <<<
