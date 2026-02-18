Calciomercato Torino – Cessione per il titolarissimo? Offerta dalla Turchia

Il club granata si deve difendere nonostante il mercato sia terminato da poche settimane. Una situazione tutt'altro che semplice, visto che il Torino ha bisogno di aggiungere alla sua rosa degli elementi importanti in vista del futuro ed allo stesso tempo capire su chi può puntare e chi no.
Il Torino sta continuando a lavorare sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. Ecco tutte le ultime sulla cessione di un titolare
Nel corso delle ultime ore sono arrivate delle voci molto interessanti che riguardano un calciatore pronto per una nuova avventura nel mondo del pallone europeo. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Cessione per un titolarissimo <<<
