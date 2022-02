Cagliari Calcio – Mercato: Lykogiannis? Pedullà non ha dubbi ma Giulini…

Il Cagliari continua ad essere una delle protagoniste di questa sessione di mercato. Anche quando sembrava che fosse tutto finto, ecco che i rossoblù continuano a far parlare di sé.

Il greco è in scadenza di contratto (e questo lo sappiamo da un pezzo). Sembrava destinato alla Samp ma non se n'è fatto più nulla. Attenzione ai turchi! Pedullà non ha dubbi ma l'ultima parola spetta a Giulini: ecco che cosa sta succedendo <<<