Inter, Sanchez resta in nerazzurro

Alexis Sanchez resterà all’Inter. Il cileno risolverà il suo contratto con lo United e firmerà un triennale con l’Inter. Arriverà praticamente a zero, con un risparmio di 60 milioni lordi per il club inglese. L’Inter ha raggiunto un nuovo accordo con il giocatore, sulla base dei tre anni di contratto e un ingaggio da 7 milioni netti circa a stagione, e non riconoscerà alcun indennizzo per il trasferimento. Quest’ultimo si rivela dunque un particolare importante dell’operazione visto che si parlava di 15/20 milioni, invece non sarà così. Lo riporta gianlucadimarzio.com