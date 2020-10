Monza, 9 positivi al Covid, 7 sono giocatori

“A.C. Monza comunica che, dopo gli ultimi cicli di tamponi eseguiti, sono nove in totale i positivi al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Due membri dello Staff, e i seguenti sette giocatori: Davide Bettella, Michele Di Gregorio, Eugenio Lamanna, Antonio Marin, Mirko Maric, Nicola Rigoni e Mario Sampirisi. Tutti i positivi sono asintomatici e, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio. Gli altri giocatori del Monza, che sono risultati negativi al tampone, si sono allenati anche oggi come da protocollo federale, con una seduta pomeridiana a Monzello divisa tra corsa, lavoro atletico, tecnica e partitella finale. Domani è previsto un altro allenamento pomeridiano”.

Sono ben 14 i club che finora hanno registrato almeno una positività all’interno del gruppo squadra. Dopo la Salernitana è toccato alla SPAL (compreso Bonifazi oggi all’Udinese), Lecce, Cosenza, Ascoli, Pordenone, Chievo, Empoli, Reggina, Venezia, Brescia, Pescara, Virtus Entella e Monza.