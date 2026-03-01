Parla mister Kosta Runjaic in conferenza per presentare nel migliore di modi la sfida di campionato con la Fiorentina per l’Udinese. Uno snodo importante del campionato dei bianconeri. Partiamo con le sue parole.
Udinese-Fiorentina | Le parole di Runjaic: "Contento sia tornato Davis"
Parla mister Kosta Runjaic in conferenza per presentare nel migliore di modi la sfida di campionato con la Fiorentina per l'Udinese.
Il punto sulle tre sconfitte—
” Nel corso delle ultime partite, non abbiamo giocato al meglio, ma dobbiamo portare la fortuna della nostra parte nel complesso. Mi aspetto una grande prestazione da Zaniolo che dal punto di vista della forma sta migliorando di partite in partita.”.
Davis ci sarà?—
” Sono molto contento, abbia recuperato e possa tornare in gruppo a tutti gli effetti non ti posso dire se domani sarà titolare abbiamo provato diverse soluzioni sia con lui in campo che senza di lui in campo”.
