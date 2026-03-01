L’Udinese e la Fiorentina si avvicinano grandi passi al prossimo incontro di campionato una sfida complessa per i bianconeri che arrivano da tre sconfitte consecutive ed hanno il bisogno di ritrovare il successo. Dall’altra parte, una squadra che ha tutte le qualità per ribaltare la classifica attuale, non perdiamo un secondo ed andiamo con le probabili formazioni.
Udinese-Fiorentina | Le probabili formazioni: le scelte di Runjaic
La Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e la probabile formazione
Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Nicolò Bertola; Kingsley Ehizibue, Arthur Atta, Lennon Miller, Jurgen Ekkelenkamp, Jordan Zemura, Keinan Davis, Nicolò Zaniolo. All. Runjaic.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.
