Calciomercato Udinese | Bianconeri forti su un talento dello Young Boys

Il talento in questione è Fabian Rieder, giovane centrocampista in forza alla compagine svizzera. Il classe '02 ha impressionato gli addetti ai lavori per le proprie capacità, tanto da aver scatenato una vera e propria asta per la sua acquisizione. Su di lui infatti, oltre ai bianconeri, ci sarebbero il Torino, l'Atalanta, il Lione e diverse squadre tedesche. Un'operazione non facile dunque, ma il futuro è ancora tutto da scrivere.

Fabian Rieder è un centrocampista centrale classe '02, mancino, dotato di grande tecnica e visione di gioco. Ha svolto tutta la trafila nelle nazionali giovanili del suo paese, fino all'U21, dove ha siglato due reti in 9 presenze. Allo Young Boys ha debuttato la scorsa stagione, tanto da riuscire a giocare in un palcoscenico prestigioso come quello della Champions League. Quest'anno, in Super League svizzera, ha messo a segno in 5 partite già 2 gol e 2 assist. Numeri importanti, per il giovane fantasista, che gli sono valsi l'attenzione di diversi club europei, tra cui appunto l'Udinese. Stando a quanto riporta Sky DE, il calciatore elvetico però spingerebbe verso un suo trasferimento in Bundesliga e proprio per questo attenderebbe di buon grado offerte da squadre tedesche. Ma se queste non dovessero arrivare in tempi brevi, ecco che Marino potrebbe scoprire le proprie carte e tentare l'affondo. L'eventuale acquisto di Rieder andrebbe a formare insieme a Samardzic, altro classe '02, e Pafundi, classe '06, un centrocampo giovane, talentuoso e già proiettato al futuro. Vedremo quindi le prossime mosse dei friulani, al momento impegnati nella cessione di Soppy alla Dea e nella ricerca di un valido sostituto. Se volete conoscere i retroscena della trattativa, ecco la situazione legata alla partenza del laterale nigeriano <<<