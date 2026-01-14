Calciomercato Udinese – Tre cessioni quasi UFFICIALI: Runjaic li saluta

Tre cessioni potrebbero essere alle porte per la squadra bianconera. Trattative già ben avviate e calciatori che non vedono l'ora di iniziare una nuova avventura con una casacca che non sia quella dell'Udinese. Decisione quasi obbligatoria anche da parte della società che sta cercando di sfoltire un gruppo squadra decisamente al di sopra di elementi.
Mister Kosta Runjaic sembra essere decisamente vicino a salutare diversi calciatori interessanti. Non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli
Tra i tanti calciatori ci sono prestiti secchi, ma anche cessioni probabilmente a titolo definitivo. Dalla difesa all'attacco, trattative molto avanzate a cui bisogna limare solo gli ultimi dettagli prima che si possa dare la parola fine e di conseguenza andare con i comunicati. Ecco i tre nomi pronti a salutare l'Udinese <<<
