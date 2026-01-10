Calciomercato Udinese – Pozzo ha la nuova freccia: colpo da 3 milioni

I bianconeri di mister Kosta Runjaic sono pronti per la sfida odierna sul campo da gioco con il Pisa e per rilanciarsi nella parte sinistra della classifica. Non solo il campo da gioco, ma anche il mercato e di conseguenza le varie trattative sono protagoniste nel corso di questo mese di gennaio.
Il mercato dell'Udinese in entrata sembra non essere terminato, nel corso delle ultime ore un nuovo terzino è stato messo sotto osservazione
La squadra e la società pare aver messo sotto osservazione un nuovo terzino sinistro. Calciatore giovane, ma che vanta grande esperienza in Sud America. Tutti i dettagli sul nuovo colpo di mercato <<<
