Il club bianconero sta lavorando sul mercato in entrata ed in uscita, la squadra non vede l'ora di poter fare la differenza e soprattutto di sfoltire una rosa decisamente troppo ampia. Più di qualche componente deve provare a trovare una nuova destinazione per ampliare il suo minutaggio.
Calciomercato Udinese – Palma saluta i Pozzo? I dettagli sulla cessione
Calciomercato Udinese – Palma saluta i Pozzo? I dettagli sulla cessione
La cessione potrebbe prendere quota nel corso delle prossime ore nella massima serie del calcio italiano. I dettagli sull'arrivederci
