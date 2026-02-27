La società bianconera sta lavorando intensamente al suo futuro e soprattutto l'obiettivo è quello di aggiungere alla rosa dei calciatori di primissimo livello. Nel frattempo arrivano delle novità importanti anche su un calciatore molto interessante come Nicolò Zaniolo.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Retroscena Zaniolo: “Ecco cosa sogna…”
udinese
Calciomercato Udinese – Retroscena Zaniolo: “Ecco cosa sogna…”
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Proprio nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni importanti sul futuro del calciatore ed anche sull'affare che ha portato l'attaccante in bianconero. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo affare <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA