Mercato Udinese | La Roma pensa a Okoye per il post Rui Patricio

Ma a parlare per Maduka Okoye sono anche altri numeri, ad esempio quelli che dicono di tre clean sheet (contro Bologna, Monza e appunto Juve) in otto gare da titolare. Il portiere nigeriano, subentrato a Silvestri a stagione in corso, si sta facendo conoscere in serie A e c’è già chi gli ha messo gli occhi addosso. Secondo quanto riportato dall'ambiente romano, infatti, i giallorossi starebbero pensando a lui per la prossima stagione. L'idea è quella di sostituire l’addio di Rui Patricio.