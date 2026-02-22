Calciomercato Udinese – Solet saluta i bianconeri? Una big pronta al colpo

I bianconeri di mister Kosta Runjaic stanno preparando il prossimo incontro di campionato, una partita che si prospetta tutt'altro che semplice visto che sarà contro una squadra di primissimo livello come il Bologna (che ha raccolto meno di quanto ci si potesse aspettare).
Oumar Solet potrebbe salutare definitivamente la squadra che lo ha lanciato all'interno del calcio italiano. Tutti i dettagli sulla cessione
L'Udinese, però, ha bisogno di ritrovare i tre punti soprattutto dopo le ultime due sconfitte consecutive. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le novità che arrivano anche dal mercato. Una cessione è alle porte: il punto <<<
