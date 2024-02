News Udinese | ADL: “Ho incontrato Gino Pozzo per Perez, però poi…”

Solito show del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron del club partenopeo, tra le tante cose, ha parlato in conferenza stampa dei motivi per cui è saltato l'affare Perez con l'Udinese: "Ad un certo punto avevamo ripiegato sul signor Perez. Ho incontrato al Britannique Gino Pozzo che è venuto molto carinamente. Ma dopo 3 ore avevo da incontrare il commissario di Castellammare per la nuova casa del Napoli ma c'era un casino di traffico... prima di andare via ho detto facciamola finita, facciamo 18mln all inclusive. I miei mi dicono che volevano il pagamento di chi ha cresciuto il giocatore, poi i soldi al procuratore ed ho detto mi avete rotto, non si fa più nulla".