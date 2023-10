Mercato Udinese | Allarme Samardzic: è il preferito di Giuntoli per gennaio

Dopo la positività di Pogba, il direttore dell'area tecnica della Vecchia Signora ha puntato il fantasista serbo per rinforzare la rosa

Dopo l'ennesimo pareggio, l'Udinese deve ritrovare la propria identità. La squadra di Sottil non riesce più a segnare e ora il problema si fa davvero grave: 4 gol nelle prime otto partite, mai così male negli ultimi anni. Ora, però, un altro argomento spaventa la dirigenza friulana.

Anche se mancano ancora tre mesi all'inizio del mercato invernale, la Juventus monitora già eventuali nomi, L'aumento di capitale porterà nuovi liquidi nelle casse bianconere che potrebbero essere impiegati per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Obiettivo numero uno il centrocampista, vista la squalifica di Pogba. Tra i nomi che piacciono a Giuntoli, oltre a quelli di Thuram e Traorè, c'è anche quello di Lazar Samardzic .

L'unico a brillare

Il fantasista serbo, in un'Udinese da fondo classifica, è stato l'unico a brillare. La mezz'ala classe '02 è apparso l'unico in grado di risollevare le sorti dei bianconeri grazie al suo estro e alla sua tecnica. La Vecchia Signora potrebbe provare a strappare un suo sì già a gennaio, valutando poi la possibilità di lasciarlo in prestito a Udine fino al termine della stagione. Anche se tutto dipenderà dalla posizione dei bianconeri.