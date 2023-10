Empoli-Udinese | Andreazzoli fa la conta: in 4 indisponibili per domani

Empoli-Udinese sarà una gara da dentro o fuori, per entrambe le squadre. Domani alle 18.30 sarà proprio la sfida del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, ad aprire l’8ª giornata di Serie A. Una partita in cui, dopo il pareggio col Genoa, torna di primaria importanza fare risultato. Non solo Andrea Sottil ma anche Aurelio Andreazzoli deve fare i conti con le assenze. Così come domenica scorsa in questo momento le scelte sono un po’ limitate soprattutto in difesa, anche se il recuperato Ismajli (già convocato a Bologna) con tre giorni di allenamenti in più nelle gambe torna a insidiare Walukiewicz per affiancare Luperto al centro della difesa.