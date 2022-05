News Udinese – Arriva la prima convocazione: il difensore al settimo cielo

Il team bianconero continua a giocare al massimo. Intanto si inizia a preparare la prossima stagione di campionato

Redazione

Il team bianconero ha concluso solo quattro giorni fa la sua stagione nel massimo campionato italiano. Un'annata divisa in due che ha regalato diverse note positive, ma anche qualche dettaglio che ha fatto preoccupare. Il finale in crescendo ha lasciato una sensazione di stagione positiva e voglia di continuare a fare bene anche in futuro. Sfortunatamente, però, molte cose sono destinate a cambiare. La mancata firma del contratto da parte di Gabriele Cioffi non può aver fatto nient'altro che annullare quanto di buono fatto fino ad oggi. Ora bisogna iniziare a pensare al futuro e cercare in tutti i modi di continuare a fare la differenza. Intanto arriva la prima convocazione con la nazionale maggiore per un talento che arriverà il primo di Luglio in quel di Udine.

Il profilo

Il difensore al centro dell'articolo ha sempre dato il massimo fino ad oggi e stiamo parlando di un giocatore in grado di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Si vuole iniziare un percorso che lo possa portare veramente in alto. La scorsa stagione ha difeso la maglia del Derby County e sicuramente l'anno prossimo l'obiettivo è quello di diventare protagonista nella nostra categoria. Se ancora non si fosse capito di chi stiamo parlando, ecco il suo nome: Festy Ebosele. Proprio ieri è arrivata l'ufficialità per la sua convocazione con la nazionale maggiore irlandese. Ecco quando scenderà in campo.

I prossimi impegni

Ci sarà la possibilità di vedere protagonista un giocatore come Festy per ben tre volte nel prossimo mese. La prima nella sfida del 4 giugno contro l'Armenia. Subito seguita dal match tra Irlanda e Scozia per poi concludere al meglio con la partita tra Irlanda ed Ucraina. Intanto la società si inizia a muovere sul calciomercato. L'obiettivo è quello di assicurarsi un nuovo mister che si in grado di esprimere un bel gioco. Ecco la lista dei papabili <<<